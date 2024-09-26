Hatay'da Motosiklet Tamircilerine Denetim
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'daki motosiklet tamircilerini denetleyerek 175 motosiklet kontrol etti. Yapılan denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren 5 işyeri ve vergi levhası olmayan 1 işyeri tespit edildi.
Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı, işyerlerinde bulunan 175 motosiklet kontrol edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 25 Eylül gününde İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 23 işyerini denetledi. Denetimlerde; 175 motosiklet kontrol edildi, 68 şahıs sorgulandı.
Yapılan denetimlerde 1 motosiklet trafikten men edildi, 5 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek işyerleri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı. - HATAY