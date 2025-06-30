Hatay'da Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Gösterisi

Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün trafiğe açık yolda yaptığı tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Ön tekeri kaldırarak metrelerce ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Olay, İskenderun-Antakya yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken ön tekeri havaya kaldırarak uzun süre bu şekilde ilerledi. Sürücünün bu tehlikeli gösterisi yolda seyreden başka bir araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin yoğun trafikte yaptığı hareketle hem kendi hayatını hem de çevredeki diğer sürücüleri riske attığı açıkça görülüyor. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün kimliğinin tespit edilip, gerekli işlemlerin yapılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi. - HATAY