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Hatay'da Motosiklet Sürücüsüne Akrobasi Cezası

Hatay'da Motosiklet Sürücüsüne Akrobasi Cezası
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Dörtyol ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 5 bin 179 TL ceza verildi ve aracı trafikten men edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 5 bin 179 TL cezai işlem uygulandı ve aracı trafikten men edildi.

Dörtyol ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir kişi, motosikletiyle ön kaldırıp video çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve canını hiçe sayan sürücünün bu görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalarla şahıs tespit edildi. Sürücüye trafiği tehlikeye sokmaktan cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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