Hatay'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Anlar

Hatay'da bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeki hafriyat kamyonunu sağdan sollayarak ön kaldırdı, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunu sağ tarafından sollayarak tehlikeye neden oldu. Sürücü, bir süre ilerledikten sonra ön kaldırdı. Motosikletlinin canını hiçe saydığı o anlar araç kamerasına yansıdı. - HATAY