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Hatay'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Anlar

Hatay'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Anlar
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte giden hafriyat kamyonunu sağdan sollayarak ön kaldırdı. O anlar bir araç kamerasına yansıdı.

Hatay'da bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeki hafriyat kamyonunu sağdan sollayarak ön kaldırdı, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunu sağ tarafından sollayarak tehlikeye neden oldu. Sürücü, bir süre ilerledikten sonra ön kaldırdı. Motosikletlinin canını hiçe saydığı o anlar araç kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Antakya hatay

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