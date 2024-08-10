Hatay'da motosiklet sürücüsü uçurumdan yuvarlandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yayla yolunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü, uçurumdan yuvarlanan motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının bilinci açık olduğu belirtildi.
Hatay'da yayla yolunda uçurumdan yuvarlanan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Üçkoz yaylası yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, uçurumdan yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü 55 yaşındaki Musa K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün bilincinin açık olduğu öğrenildi. - HATAY