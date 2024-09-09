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Hatay'da motosiklet sürücüsü saldırıya uğradı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan Süleyman Bolat, eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilerek darp edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Süleyman Bolat'ın, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilerek darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bolat, motosikletle işine gitmek için evinden ayrılarak yola çıktı. Marangozluk mesleğiyle uğraşan 58 yaşındaki Bolat'ın yolu motosikletiyle seyir halinde olduğu esnada elinde sopa bulunan bir şahıs tarafından kesildi. Şahsın saldırısına uğrayan Bolat, kaçmaya çalışsa da saldırıdan kurtulamadı. Sopayla defalarca kafasına darbe alan Bolat, olduğu yere düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bolat'ı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bolat'ın yolunun eli sopalı şahıs tarafından kesildiği anlar ve saldırı anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda bulunan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, Bolat'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik Saldırı Antakya 3-sayfa Güncel hatay

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