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Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı
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Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü K.T., kaza sonrası metrelerce sürüklenerek yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin atlatıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklenerek yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya çevreyolu Gülderen kavşağı mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü K.T. metrelerce sürüklenerek yaralandı. Yaşanan kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesini atlatan sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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