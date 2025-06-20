Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs ile beton mikseri arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Hatay'da minibüs ile beton mikseri arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs ile beton mikseri arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Numune evler mahallesinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde ilerleyen 31 TK 947 plakalı beton mikseri ile 31 HO 8503 plakalı minibüs arasında kalan 31 AHM 357 plakalı K.K. motosiklet sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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