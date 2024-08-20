Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonunun Altında Ezildi

Hatay'da motosiklet sürücüsünün hafriyat kamyonunun altında ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen hafriyat kamyonu caddede ilerleyen motosikleti aracıyla ezdi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kamyonun tekerlerinin altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavinin ardından sürücü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - HATAY