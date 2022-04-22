Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği denetimi - Haberler

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Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği denetimi

Hatay'da, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere" yönelik denetim gerçekleştirdi.

Hatay'da, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere" yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı 29 ekip 53 personelin katılımı ile "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere" yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, 1.651 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 388 sürücüye idari para cezası uygulandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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