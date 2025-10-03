Hatay'da Motosiklet Sürücülerine Kask Denetimi

HATAY (İHA) – Hatay'da polis ekipleri, kazaların çoğunluğunu oluşturan motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirdi. Kentte ekmek parasını motosiklet üzerinde kazanan kuryeler kaskın önemini vurgularken, denetimden memnun kaldıklarını söylediler.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte kazaların çoğunluğunu oluşturan motosiklet kazalarını önlemek için çalışmaları aralıksız sürüyor. Trafik polisi ekiplerince; Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Mustafa Kemal Üniversitesi önünde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı ve kask takmanın önemi dağıtılan broşürlerle ve sözlü olarak anlatıldı. Denetimlerde; motosiklet araçların plakaları, muayeneleri ve sürücülerin kask kullanımına yönelik denetim gerçekleşti. Denetimler esnasında motosiklet sürücüleri, kendilerine sorulan 'kask sizin için ne anlam ifade ediyor' sorusuna cevap verdiler. Ekmek parasını motosikletli kurye olarak kazanan Yahya Siper'in, evde bekleyen 2 çocuğu ve eşi için hayatta kalmak için kask taktığını söylemesi dikkat çekti.

"Canınızı seviyorsanız kaskınızı takın"

'Canınızı seviyorsanız kaskınızı takın' uyarısında bulunan kurye Ahmet Baskın, "Ben burada yemek kuryeliği yapıyorum. Her gün motosikletle git gel yapıyorum. Merkeze göre trafik yoğunluğu burası daha iyi durumda. Trafikte motosiklet için 2 kat daha tehlikeli oluyor. İnsanın kendi canını önemsemek için daha dikkatli olması gerekir. Canını seviyorsan motosiklette kaskı takmak zorundasın. Kaskın fazla önemi var. Polis ekiplerimiz, trafik kurallarına ve kaskın önemi hakkında gerekli bilgileri verdiler. Kurallara uyuyoruz. Canınızı seviyorsanız kaskınızı takın" dedi.

"Evde beni bekleyen 2 çocuğum ve eşim var, hayatta kalmak için kaskı takıyorum"

Evde bekleyen 2 çocuğu ve eşi için kask taktığını ifade eden kurye Yahya Siper ise, "Sürekli trafikte olduğum için kaskım sürekli kafamdadır. Trafik kurallarına her türlü uyuyoruz. Trafik polislerimizden Allah razı olsun, her gün denetimleri yapıyorlar. Canım için kaskı öncelikle takıyorum. Bazen kafamız bulanıyor ve kaskı çıkarmak istiyoruz. Trafik polisleri, bizim sağlığımızı düşündükleri için onları gördüğümüzde tekrardan takıyoruz. Kask benim için hayatta kalmayı ifade ediyor. Evde beni bekleyen 2 çocuğum ve eşim var. Hayatta kalmak için kaskı takıyorum" şeklinde konuştu.

"Kafamdaki baret kaskı, hem iş yerimde hem de motosiklette kullanıyorum"

Baret kaskını iş yerinde ve trafikte motosiklet kullanırken kullandığını ifade eden Dursun Tarar da, "Alışveriş yaptım ve iş yerime doğru gidiyorum. Motosikleti her gün kullanıyorum. Kaza anında canımıza ve başımıza bir şey gelmesinden koruyor ve kendi can güvenliğimiz için kaskı takıyoruz. Kafamdaki baret kaskı, hem iş yerimde hem de motosiklette kullanıyorum. Şimdiye kadar hiç kaza yapmadım ve inşallah bundan sonra da kaza yapmam. Bu kaskla kendimi güvende hissediyorum" dedi.

"Kask benim için can demek anlamına geliyor"

Motosikletin diğer araçlara göre daha kolay ulaşım aracı olduğunu söyleyen Mehmet Erdoğan ise, "Günümün çoğu motosiklet üzerinden geçiyor. Şehir yolları zor olsa da becermeye çalışıyoruz. Motosiklet ulaşım için çok daha iyi oluyor. Arabalarla trafikte sıkışma oluyor ama motosikletle daha rahat geçiyoruz. Kask benim için can demek anlamına geliyor. Sürekli kaskı takıyorum. Diğer motosiklet sürücüleri, yolda ilerlerken mümkün olduğunca araçların onları fark edebileceği şekilde sürsünler. Kasklarını her zaman taksınlar" ifadelerini kullandı. - HATAY