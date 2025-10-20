Haberler

Hatay'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

Hatay'da Motosiklet Sürücülerine Denetim
Hatay Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını önlemek için Dörtyol ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Sürücülere kask takmanın önemi anlatıldı.

Hatay'da polis ekipleri, kentte kazaların çoğunluğunu oluşturan motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kazaların çoğunluğunu oluşturan motosiklet kazalarını önlemek için çalışmaları aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çaylı Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı ve kask takmanın önemi sözlü olarak anlatıldı. Denetimlerde; motosiklet araçların plakaları, muayeneleri ve sürücülerin kask kullanımına yönelik denetim gerçekleşti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
