Minibüsle çarpışan motosiklet su kanalına devrildi: 2 kişi yaralandı

Antakya'da meydana gelen kazada motosiklet minibüsle çarpışarak su kanalına devrildi. Araçta bulunan iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da minibüsle çarpışıp su kanalına devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Dericiler Sitesi kavşağında yaşandı. A.E. idaresindeki 31 V 4096 plakalı motosikletle, Y.Y. yönetimindeki 31 DL 833 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüsle çarpışan motosiklet su kanalına devrildi. Motosikletteki A.E. ile H.E.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

