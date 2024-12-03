Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah işe giden Yunus Kara'nın kullandığı motosiklet, servis midibüsüyle çarpıştı. Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi, genç sürücü yaşamını yitirdi.
Hatay'da servis midibüsüyle çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.
Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan Yunus Kara'nın kullandığı motosiklet, servis midibüsüyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - HATAY