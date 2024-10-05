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Hatay'da Motosiklet Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, sürücü olay yerinden kaçtı ve çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Hatay'da karşıdan karşıya geçen 6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtı. Kaza, kameraya yansıdı. Yaralanan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, motosiklet sürücüsünün tespit edilemediği öğrenildi.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçen 2 çocuktan 6 yaşındaki Gazvan Elhamdan isimli yabancı uyruklu çocuğa motosiklet çarptı. Feci kazada yaralanan çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtığı anlarsa an be an kameraya yansıdı. Yaralı çocuk hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilirken motosiklet sürücüsünü tespit etmek için yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yaralı çocuğun amcası 13 yaşındaki Abdulbasit Elhamdan kaza anında yaşananları anlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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