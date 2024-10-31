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Hatay'da Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 29 Ekim günü saat 23.45 sıralarında Kırıkhan - Reyhanlı yolu Muratpaşa mevkisinde yaşandı. Mahmoud Bakkour (20) idaresindeki 42 AFR 485 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen trafik kazasında; motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Elabbud (15) ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Bakkour hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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