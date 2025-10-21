Haberler

Hatay'da Motosiklet Kazası: Toprak Yığınına Çarpan Sürücü Ağır Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Kazası: Toprak Yığınına Çarpan Sürücü Ağır Yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde motosiklet sürücüsü, yolda yığılı olan toprak yığınına çarparak ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, çevresel tehlikeler nedeniyle vatandaşlar önlem çağrısında bulundu.

Hatay'da motosiklet sürücüsünün toprak yığınına çarparak metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi Koçören Caddesi'nde yaşandı. Seyir haldeki motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde yığılı olan toğrak yığınına çarparak savruldu. Motosikletiyle birlikte takla atan sürücü, ağır yaralandı. Cadde üzerinde açılan çukurdan kaçmaya çalışırken ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, çevrede yaşayan vatandaşlar çalışma yapılan bölgelerde önlem alınmasını talep ettiler.

"Bu çukur motosiklet ve bisiklet sürücüleri için bayağı tehlikeli oluyor"

Bölgede çalışmalardan dolayı açılan çukurların vatandaşlar için tehlike saçtığını ifade eden Suphi Nur, "Burada akşamları kazalar oluyor. Bu çukur motosiklet ve bisiklet sürücüleri için bayağı tehlikeli oluyor. Dubalar koyulmuş hep yere düşmüşler. Dubalar geceleyin hiç görünmüyor. Bir motosikletli yolda giderken çukura düşüp ağır yaralandı. Çukuru ya kapatsınlar ya da tamamlasınlar" dedi.

"Geçenlerde akşam saatlerinde bir motosiklet sürücüsü ilerlerken çukuru fark etmeyip manevra yaptı ve motosikletiyle birlikte takla attı"

Motosiklet sürücüsünün yaşadığı kazayı anlatan Evren Turunç, "Geçenlerde akşam saatlerinde bir motosiklet sürücüsü ilerlerken çukuru fark etmemiş. Çukuru son anda fark edip manevra yaptı ve motosikletiyle birlikte takla attı. Sürücü hastanede ağır yaralandı. Bu çukurların başına ışıklı tabelalar koysunlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

