Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Kaskı Sayesinde Kurtuldu
Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücünün kaskı sayesinde hafif yaralarla kurtulduğu görüldü.
Kaza, Dörtyol ilçesi çarşı merkezi Saat Meydanı'nda yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde kesişiminde hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı ve çarpışmayla kafası araca çarpan sürücüyü kaskının hayata tutundurduğu görüldü. - HATAY