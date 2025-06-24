Hatay'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Cafer Artık, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

(HATAY)Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

HATAY - Hatay'da hafif ticari araçla çarpışarak hurdaya dönen motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Deliçay Mahallesi mevkiinde yaşandı. O.Y. idaresindeki 31 B 7734 plakalı FİAT marka hafif ticari araç kavşakta motosikletle çarpıştı. Sağlık ekipleri tarafından motosikletin sürücüsü Cafer Artık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle otoparka çekilirken ölen şahsın yakınları çekim yapan gazetecileri engellemeye çalıştı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - 3.Sayfa
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