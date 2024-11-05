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Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Dereye Uçtu

Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Dereye Uçtu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü H.A., dereye düştü. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da seyir haldeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü dereye uçtu.

Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde 31 ARG 647 plakalı motosiklet sürücüsü H.A., seyir haldeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.A., dereye uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dereye uçan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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