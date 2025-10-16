Haberler

Hatay'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Hatay'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde dönüş yapan otomobille çarpışan motosiklet, sürücüsünü ve yol kenarında yürüyen yaşlı bir çifti yaraladı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, metrelerce savrularak yol kenarında yürüyen yaşlı çiftin üzerine uçtu. Kameraya yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, üzerindeki 2 kişi savruldu. Metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırımda yürüyen yaşlı bir çiftin üzerine düştü. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletin üzerindeki 2 şahıs ve kaldırımda yürüyen çift hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
