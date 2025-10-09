Haberler

Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yerde savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerası görüntüleri olayı saniye saniye kaydetti.

Hatay'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde yaşandı. Ara yoldan ana caddeye çıkan motosiklet karşı yönden gelen başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki motosiklette bulunan 3 kişi yere savruldu. Savrulan 3 kişi hafif yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücülerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri: İsrail'in alıkoyduğu 3 vekilimizin bugün yurda dönmesi öngörülüyor

İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekilimizden haber var
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.