Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Hatay'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde yaşandı. Ara yoldan ana caddeye çıkan motosiklet karşı yönden gelen başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki motosiklette bulunan 3 kişi yere savruldu. Savrulan 3 kişi hafif yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücülerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY