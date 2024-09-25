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Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, duvara çarparak bir iş yerine giren motosikletin sürücüsü ve yolcusu hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Hatay'da duvara çarparak iş yerine giren motosikletteki 2 kişi hastanede öldü. Motosikletin duvara çarparak iş yerine girdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir göl kavşağında yaşandı. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayarak sürüş hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine girerek durabildi. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Mehmet Can İşcan ve yolcu konumundaki 17 yaşındaki Mumin Ramazan Usanmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 şahısta hayatını kaybetti. Feci kazaysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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