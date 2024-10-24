Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletlinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Seyir halde ilerleyen otomobil ile dönüş yapmak isteyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün havada takla attığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaş sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne, ilk yardım müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY