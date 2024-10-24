Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reyhanlı ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü havada takla atarak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletlinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Seyir halde ilerleyen otomobil ile dönüş yapmak isteyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün havada takla attığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaş sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne, ilk yardım müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Reyhanlı Otomobil 3-sayfa trafik hatay Yaşam Kaza

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

 TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi

32 hain yuvası imha edildi

 TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayın evreleri Google'da Doodle oldu! 24 Ekim Ayın evreleri Google'da neden doodle oldu? Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı? ATV CANLI İZLE 24 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… 24 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Fethullah Gülen'in cenaze töreni ne zaman? FETÖ elebaşı Gülen nereye gömülecek? Resmi Gazete bugün (24 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Google Doodle Maanfasen'i Kutladı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı Rojava neresi, Rojava nerede? Rojava hangi ülkede? Türkiye BRICS'e girerse ne olur, neler değişir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.