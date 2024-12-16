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Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Metrelerce Sürüklendi

Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Metrelerce Sürüklendi
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Hatay'da, dönüş yapmak isteyen bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü feci şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar, trafiğin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kazayla birlikte savrularak metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Çevre yolundan sağa dönüş yapmak isteyen Fiat marka otomobille motosiklet çarpıştı. Motosikletin otomobile ok gibi sağlandığı kazada devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi"

Kazayı gören vatandaş Osman Konaç, "Akşam saatlerinde müşteriye satış yaptığım esnada bir ses geldi. Sesin nereden geldiğini duymadık. Dışarı çıkıp baktığımızda motosikletli arkadaş yan tarafta duran otomobilin altına girmişti. Kaza bayağı şiddetliydi. Sürücü arkadaşlarımızın daha dikkatli olmalarını işitiyoruz. Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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