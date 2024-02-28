Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında; 14 Şubat tarihinde İskenderun Mustafa Kemal Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri O.K. ile M.K.'yı 27 Şubat tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan O.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY