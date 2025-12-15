Antakya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Antakya ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi M.B. yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Antakya Haraparası Mahallesi'nde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak tespit edilen M.B. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B. sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa