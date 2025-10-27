Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki şahıs, bir binadan motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da rahat tavırlarla girdikleri binadan motosiklet çalarak kayıplara karışan 2 şahsın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen 2 şahıs, bir binanın içerisinde park halinde olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Şahısların rahat tavırlarla yaptıkları hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 kişinin bina içerisinde duran motosikleti rahatlıkla çaldığı ve motosiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
