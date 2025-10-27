Haberler

Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki şahıs, bir binadan motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da rahat tavırlarla girdikleri binadan motosiklet çalarak kayıplara karışan 2 şahsın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen 2 şahıs, bir binanın içerisinde park halinde olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Şahısların rahat tavırlarla yaptıkları hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 kişinin bina içerisinde duran motosikleti rahatlıkla çaldığı ve motosiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
