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Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki motosiklet, iki hırsız tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, motosikletin sahibi durumu polise bildirdi.

Hatay'da 2 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıslardan biri motoru çalarken, diğerinin gözcülük yaptığı görüldü.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan 5 motosikletten birini gözüne kestiren 2 şahıs, motoru çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların iş yerinin önündeki motoru çaldığı anlar anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde bir şahsın gözcülük yaptığı, diğerinin ise motoru çalarak harekete geçtiği görüldü.

Amcasına ait motosikletin çalındığını fark eden Mehmet Arslan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Motosikletin sahibi yemek yiyip motosikleti alacaktı ama motosiklet yerinde yoktu"

Hırsızların iş yerinin etrafında dolaştıktan sonra amcasına ait motosikleti çaldığını ifade eden Mehmet Arslan, "Ben burada çalışıyordum ve iş yoğunluğumuz vardı. Ben akşam 22.30'da dışarı çıktım ve motosiklet oradaydı. İş yerine döndükten sonra saat 23.00'te tekrar dışarı çıktım. Motosiklete baktım ama yerinde yoktu. Sahibi köyde olduğu için motosikleti ben getirmiştim. Motosikletin sahibi yemek yiyip motosikleti alacaktı ama motosiklet yerinde yoktu. Güvenlik kamerasına baktık ve çalan kişiler belli oluyor, 2 kişiydiler. Önceden de motosikletin etrafında dolaşıyorlardı ama hırsız olduklarını anlamadık. Polise şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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