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Hatay'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Hatay'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı
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Hatay'da farklı adreslerden 3 motosiklet çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı. Bir şüpheli tutuklanırken, diğerine adli kontrol uygulandı.

Hatay'da farklı adreslerden 3 motosiklet çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 3 Aralık tarihinde İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile 14 Aralık tarihinde Meydan Mahallesinde meydana gelen 2 adet motosiklet hırsızlığı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında; Ç.K. ile Z.B. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ö.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şahıslardan suça konu 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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