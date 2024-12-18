Hatay'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Hatay'da farklı adreslerden 3 motosiklet çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 3 Aralık tarihinde İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile 14 Aralık tarihinde Meydan Mahallesinde meydana gelen 2 adet motosiklet hırsızlığı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında; Ç.K. ile Z.B. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ö.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şahıslardan suça konu 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - HATAY