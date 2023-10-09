HATAY'da motosiklet, bariyerlere çarparak alt geçide düştü. 2 kişinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun-Arsuz kara yolunda meydana geldi. Üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet, bariyerlere çarparak alt geçide düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)