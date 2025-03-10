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Hatay'da Motosiklet-Automobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Motosiklet-Automobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'da meydana gelen motosiklet ve otomobil çarpışmasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep - Hatay karayolu Hassa ilçesi Yolçatı kavşağında yaşandı. 31 AOE 487 plakalı otomobil kavşakta, 01 ARP 833 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Döner hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaralı F.A. isimli kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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