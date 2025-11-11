Hatay'da Motosiklet Akrobasi Şovuna 15 Bin TL Ceza

Hatay'da motosikletle akrobasik şov yaparak sosyal medyada paylaşan şahsa 15 bin TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesinde farklı motosikletlerin ön kaldırma, akrobasi hareketler yapma, saygısızca araç kullanma ve plakayı kapatma görüntülerinin sosyal medyada paylaşan şahsın paylaşımları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri; motosiklet sürücüsü Z.Ş. hakkında çeşitli maddelerden toplam 15 bin 112 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan gerekli adli işlem yapıldı. - HATAY