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Hatay'da moloz yığınında çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çevlik Mahallesi çevreyolu üzerinde bulunan moloz yığınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'da moloz yığının bulunduğu alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın; Samandağ İlçesi, Çevlik Mahallesi çevreyolu üzerinde moloz yığınlarının bulunduğu alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin kısa süredeki müdahalesi yangının çevreye yayılmasına engel oldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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