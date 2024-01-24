Hatay'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir minibüste meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bir minibüste meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen minibüs, aniden alevler içinde kalarak yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı kamyonette maddi hasar meydana geldi. - HATAY