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Hatay'da Minibüste 20 Göçmen Yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, minibüs içerisinde kaçak olarak taşınan 20 göçmeni yakaladı. Minibüsü kullanan şüpheli tutuklandı.

Minibüste 20 göçmen yakalandı

-Göçmenleri tıka basa minibüse dolduran şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da 20 göçmeni minibüsle kaçıran şahıs, yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 18 Nisan tarihinde Defne uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 20 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi M.M.M. yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahıs, işlemlerim ardından cezaevine gönderildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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