Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı - Haberler

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Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinden aldığı yolcuları Arsuz'a götüren 31 M 4344 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun, Minibüs, Arsuz, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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