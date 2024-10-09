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Hatay'da Minibüs-Otomobil Çarpışmasında 5 Yaralı

Hatay'da Minibüs-Otomobil Çarpışmasında 5 Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya İlçesi Uydukent Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobille, minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan şahıslar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 5 vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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