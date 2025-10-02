Haberler

Hatay'da Minibüs Kedi Ezdi, Sürücü Fark Etmeden Devam Etti

Hatay'da Minibüs Kedi Ezdi, Sürücü Fark Etmeden Devam Etti
Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, yol üzerindeki bir kediyi ezdi. Sürücünün arkasına bakmadan ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin olaydan birkaç saat sonra telef olduğu öğrenildi.

Hatay'da seyir halindeki minibüsün, yol üzerindeki kediyi ezdiği ve sürücüsünün arkasına bakmadan ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki minibüs, yol üzerinde yatan bir kediyi ezdi. Minibüsün sola manevra yaparak kediyi ezdiği ve sürücünün arkasına bakmadan yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsün ezdiği kedinin olaydan birkaç saat sonra telef olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
