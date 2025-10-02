Hatay'da Minibüs Kedi Ezdi, Sürücü Fark Etmeden Devam Etti

Hatay'da seyir halindeki minibüsün, yol üzerindeki kediyi ezdiği ve sürücüsünün arkasına bakmadan ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki minibüs, yol üzerinde yatan bir kediyi ezdi. Minibüsün sola manevra yaparak kediyi ezdiği ve sürücünün arkasına bakmadan yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsün ezdiği kedinin olaydan birkaç saat sonra telef olduğu öğrenildi. - HATAY