Hatay'da minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması

Hatay'da minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde meydana geldi. 31 AVK 033 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Mercedes Benz marka minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY