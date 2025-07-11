Hatay'da Minibüs Devrildi, Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği H.O. idaresindeki 80 AHN 934 plakalı Wolksvagen marka minibüs, şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa