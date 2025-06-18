Hatay'da Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir minibüsün devrilmesiyle 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan şantiye alanına giren minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedetmesiyle devrildi. Devrilen minibüsün içindeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY