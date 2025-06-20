Hatay'da Midibüs Tırla Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da Midibüs Tırla Çarpıştı: 2 Yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde midibüsün tırla çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı, trafik kısa süreliğine kapandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde midibüsün tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Belen ilçesi Muhlisali Mahallesi mevkisinde yaşandı. M.R. idaresindeki 63 ZD 440 plakalı midibüs, aynı yönde ilerleyen 31 AFY 957 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu yolcu otobüsünde bulunan 20 kişi sarsıldı ve içlerinden 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çevredeki devlet hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikata başlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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