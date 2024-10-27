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Hatay'da Midibüs Bisikletliye Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'da Midibüs Bisikletliye Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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İskenderun'da yaşanan kazada, seyir halindeki midibüs bisikletli bir kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da midibüsün çarptığı bisikletlinin aracın altında kalarak yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Pac Meydanı'nda yaşandı. Seyir halinde olan midibüs, cadde üzerinde ilerleyen bisikletli kişiyle çarpıştı. Kazada yaralanan bisikiletli şahıs, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Midibüsün bisikletliye çarptığı ve şahsın aracın altında ezildiği anlar ise anbean kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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