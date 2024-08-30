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Hatay'da mezarlık yanında çıkan otluk yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü

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İskenderun İlçesi Çankaya Mahallesi mezarlık yanında bulunan arazideki otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin mezarlığa sıçramamasının önüne geçti.

Hatay'da mezarlık yanında çıkan otluk yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

İskenderun İlçesi Çankaya Mahallesi mezarlık yanında bulunan arazideki otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin mezarlığa sıçramamasının önüne geçti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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