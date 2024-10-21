Hatay'da Meyve Bahçesine Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kırıkhan İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili meyve bahçesine uçarak ters döndü. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da kontrolden çıkarak meyve bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Kırıkhan İlçesi Yalangoz Mahallesi mevkinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, meyve bahçesine uçarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY