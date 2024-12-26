Hatay'da Metruk İş Yerinde Yangın
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir metruk iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yapıda hasar meydana geldi.
Hatay'da metruk iş yerinden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan metruk iş yerinde yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken metruk yapıda hasar oluştu. - HATAY