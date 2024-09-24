Hatay'da Metruk İş Yerinde Yangın
Antakya İlçesi'nde bulunan metruk bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.
Hatay'da alevlere teslim olan metruk iş yerindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Antakya İlçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan metruk iş yerinde meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü. - HATAY