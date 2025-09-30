Haberler

Hatay'da Masaj ve Kafe Restoran Denetimleri: Ceza Yağdı

Hatay'da Masaj ve Kafe Restoran Denetimleri: Ceza Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yapılan denetimlerde 24 masaj salonu ve 16 kafe restoran denetlendi. Sorgulanan 523 müşteri ve 143 çalışan arasında çeşitli suçlar tespit edilerek, toplamda 20 iş yerine ceza işlemi uygulandı.

Hatay'da faaliyet gösteren 24 masaj ve 16 kafe ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 523 müşteri ve 143 çalışan sorgulandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İl genelinde faaliyet gösteren 24 masaj ve 16 kafe ve restoranlara yönelik yapılan denetimlerde; 523 müşteri ve 143 çalışan sorgulandı.

Yapılan Kontrollerde; 1 SPA salonunda 18 yaşından küçük çocuğa hizmet verildiği, 11 masaj salonunda 55 masözün hijyen belgesinin olmadığı, 10 masaj salonunda 20 masözün sigortasız çalıştığı, 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. 9 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, 1 iş yerini kimlik bildirime kanununa uymamaktan, 1 iş yerine ruhsata aykırı faaliyet göstermekten, Toplamda 20 iş yerine ceza işlemi, 38 masöze idari işlem yapıldı.

Ayrıca çalışma izni olmayan 5 yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alınarak deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arne Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler

Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.