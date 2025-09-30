Hatay'da Masaj ve Kafe Restoran Denetimleri: Ceza Yağdı

Hatay'da faaliyet gösteren 24 masaj ve 16 kafe ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 523 müşteri ve 143 çalışan sorgulandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İl genelinde faaliyet gösteren 24 masaj ve 16 kafe ve restoranlara yönelik yapılan denetimlerde; 523 müşteri ve 143 çalışan sorgulandı.

Yapılan Kontrollerde; 1 SPA salonunda 18 yaşından küçük çocuğa hizmet verildiği, 11 masaj salonunda 55 masözün hijyen belgesinin olmadığı, 10 masaj salonunda 20 masözün sigortasız çalıştığı, 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. 9 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, 1 iş yerini kimlik bildirime kanununa uymamaktan, 1 iş yerine ruhsata aykırı faaliyet göstermekten, Toplamda 20 iş yerine ceza işlemi, 38 masöze idari işlem yapıldı.

Ayrıca çalışma izni olmayan 5 yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alınarak deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY