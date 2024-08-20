Hatay'da masaj salonlarında çalışma belgesi olmadan çalışan 21 kadın deport edilecek
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesindeki masaj salonlarında yapılan denetimlerde çalışma belgesi olmadan çalışan 21 kadını yakaladı. Ayrıca, masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Hatay'da masaj salonlarında çalışma belgesi olmadan çalışan 21 kadın deport edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri; 16 Ağustos tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetim yaptı. Denetimlerde; Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 21 kadın şahıs yakalandı, Masaj salonunda 2 şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi, 21 kadın şahsın çalışma belgelerinin olmadığı anlaşılmış ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak şüpheli şahıslar gerekli işlemlerin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - HATAY